مصرع وفقدان 7 أشخاص في سيول بتركيا

ذكرت محطة سي.إن.إن ترك أن شخصا واحدا على الأقل قُتل واعتبر ستة آخرون في عداد المفقودين بعد سيول نتجت عن أمطار غزيرة هطلت على شمال تركيا.
وأظهرت مقاطع مصورة في إقليم دوزجه وبلدة اكجاكوجا في شمال البلاد منزلا منهارا بينما جرفت مياه السيول السيارات.
وقالت قوات الدرك التركية في بيان مكتوب إن السلطات أجلت مالا يقل عن 69 شخصا بطائرات هليكوبتر بعدما تقطعت بهم السبل في المناطق التي أغرقتها السيول.
كما نشرت أيضا مقطعا يظهر عملية إجلاء الجمعة.
واستمرت عمليات البحث والإنقاذ السبت لإخلاء القرى الغارقة والعثور على ستة مفقودين.
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