أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن وزير الخارجية جيريمي هنت يعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة البريطانية. وحذر هنت من أن استيلاء إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج يحمل تداعيات أمنية "خطيرة للغاية" مع ظهور لقطات تظهر كوماندوس يرتدون أقنعة على متن السفينة. الخليج يحمل تداعيات أمنية "خطيرة للغاية" مع ظهور لقطات تظهر كوماندوس يرتدون أقنعة على متن السفينة. وقال وزير الخارجية، عقب اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية "الكوبرا"، إن السفينة ستينا إمبيرو اختطفت في المياه العمانية "في انتهاك واضح للقانون الدولي". للجنة الطوارئ الحكومية "الكوبرا"، إن السفينة ستينا إمبيرو اختطفت في المياه العمانية "في انتهاك واضح للقانون الدولي". وأضاف: "هذا غير مقبول إطلاقًا. إنه يثير تساؤلات خطيرة للغاية حول أمن الملاحة البريطانية ، والشحن الدولي ، في مضيق هرمز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا.. تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.