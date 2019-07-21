التحالف يُدمّر 5 مواقع دفاع جوي ومستودعاً «باليستياً»

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الرياض)

نفذ التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، عملية عسكرية نوعية لتدمير مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران في صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف، في وقت مبكّر من صباح أمس السبت، ست غارات نوعية على مواقع متفرقة داخل معسكر الفرقة الأولى مدرع الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية في شمال غرب صنعاء، فيما استهدفت غارتان قاعدة عسكرية للميليشيات في منطقة جبلية بمديرية أرحب شمال صنعاء.

وشوهدت أعمدة النيران والدخان الأسود الكثيف تتصاعد من المواقع المستهدفة في معسكر الفرقة الأولى مدرع الذي يحتل مساحة جغرافية كبيرة، ويخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء أواخر سبتمبر 2014.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيان فجر أمس، استهداف وتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء، تتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن «عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى»، مؤكداً «التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديداً مباشراً لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين».

كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية كافة والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

على صعيد آخر، اعترضت قوات التحالف، صباح السبت، طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي من محافظة عمران، شمال اليمن، باتجاه مدينة أبها السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن «قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها».

وأكد العقيد المالكي أنه «في الوقت الذي تستمر الميليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الصارمة كافة لشل وتحييد القدرات العدائية للميليشيا كافة، ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

من جهة أخرى، قتل 11 مسلحاً على الأقل، غالبيتهم من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس، باشتباكات بين الميليشيات ومسلحين قبليين في مديرية ريدة بمحافظة عمران شمال اليمن.

وذكرت مصادر قبلية في عمران لـ«الاتحاد» أن اشتباكات اندلعت، مساء الجمعة، في ريدة بين مسلحين قبليين من منطقة الغولة وميليشيات الحوثي، إثر محاولتها اعتقال عدد من أهالي المنطقة، مشيرة إلى أن المسلحين القبليين تمكنوا من التصدي للحملة العسكرية وقتل عنصرين حوثيين، أحدهما قيادي يتولى منصباً في السلطات الأمنية التابعة للميليشيات في محافظة عمران.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي أطلقت، صباح أمس، حملة اعتقال تستهدف المنطقة، وهو ما أدى لتجدد المواجهات بين الطرفين وامتدادها إلى مدينة ريدة. وخلفت الاشتباكات التي وصفها مصدر قبلي بالعنيفة، أكثر من تسعة قتلى، بينهم سبعة على الأقل من عناصر ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى مجاهد الغولي الذي احتل الحوثيون منزله، قبل أن يقدموا على تفجير منزل قريب كان الغولي لجأ إليه أثناء المواجهات التي أسفرت عن إصابة 20 مسلحاً من الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن ميليشيات الحوثي فجرت، مساء أمس، منزل الغولي وسط سخط وغضب شعبي متصاعد في عمران، جراء انتهاكات الحوثيين ضد رجال القبائل والأهالي في المحافظة.

إلى ذلك، تواصلت أمس المعارك بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من الجبهات بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين، أقصى شمال البلاد.

وأفادت مصادر ميدانية في صعدة باحتدام المعارك، لليوم الثالث على التوالي، بالقرب من مركز مديرية كتاف والبٌقع شمال شرق المحافظة المتاخمة للسعودية، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تمكنت، بإسناد جوي من التحالف، من السيطرة على سلسلة جبال نجد الفارس المطلة على وادي الفحلوين المحاذي لمركز مديرية كتاف. وأكدت المصادر أن القوات الحكومية فرضت سيطرتها النارية على وادي الفحلوين بشكل كامل، واصفة ذلك بإنجاز عسكري مهم يمهد لاقتحام منطقة كتاف، مركز المديرية الأكبر في صعدة من حيث المساحة الجغرافية.