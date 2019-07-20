زيدان يهنئ المنتخب الجزائري بكأس أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هنأ مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، صاحب الأصول الجزائرية، منتخب "محاربي الصحراء" بعد تتويجه بكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

وتوّج المنتخب الجزائري باللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال أمس الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ونشر زيدان، صورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للاعبي المنتخب الجزائري بالكأس، وعلق قائلًا "أخي الكبير فريد سيكون فخورًا جدًا بهذا التتويج، مبروك للمنتخب الجزائري على فوزه بالكأس".

يشار إلى أن فريد زيدان، شقيق مدرب الريال، توفي منذ أيام قليلة وهذا ما جعل مدرب الملكي يضع اسمه في الرسالة ويهدي لروحه اللقب.