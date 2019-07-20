بستاني: نعمل على تنفيذ كافة بنود خطة الكهرباء اهمّها بند معامل الانتاج

اشارت وزير ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ الى اننا "نعمل على خطة لقاديشا تؤدي الى زيادة الانتاج في معامل ​الكهرباء​ وتفعّل عمل الجباية والواردات وتخفّض الهدر الفني وغير الفني، دون ان ننسى سعينا الى تطوير الادارة والمعلوماتية لكي تقدم الشركة أفضل خدمة للمواطن".

ولفتت بستاني في كلمة لها خلال المشاركة في "بترونيات"، الى اننا "نعمل مع فريق العمل وادارة مؤسسة ​كهرباء لبنان​ على تنفيذ كافة بنود الخطة اهمّها بند معامل الانتاج الذي أصبح بمراحله الأخيرة من تحضير دفاتر الشروط لانشاء المعامل الجديدة في ​سلعاتا​ و​الزهراني​، وسوف نطلق قريباً المناقصة".

واعتبرت ان "هيئة التيار بقاديشا هي على صورة ​التيار الوطني الحر​ التي تمثله في هذه المؤسسة وعلى صورة مؤسسة قاديشا نفسها، تتميّز بالتنوع ضمن أجواء الزمالة والتعاون لخدمة وتطوير العمل في قاديشا وكهرباء لبنان بشكل عام، كما ان أعضاء هيئة التيار في قاديشا، يجب أن يكونوا قدوة لزملائهم بالعمل من حيث التفاني واحترام القانون والدوام والعمل الجدّي للنهوض بالشركة، بالتعاون والانفتاح على كل الموظفين بغض النظر عن انتمائهم."