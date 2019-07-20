ألان عون: لا يمكن إصلاح لبنان اذا وضعنا حصانات طائفية وسياسية على المؤسسات التابعة للدولة

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون، في تصريح تلفزيوني، أن "لجنة المال خفضت حوالي 1 في المئة في عجز الموازنة وحصل بعض التعديلات"، مشيرًا إلى "أننا زدنا جزءًا من الاعتمادات في مجلس الإنماء والإعمار ورواتب أوجيرو".
وشدد عون على "أننا كتيار وطني حر نحن على أفضل علاقة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري"، لافتًا إلى أن "الرقابة المسبقة على القروض رفضت والبلد لا يمكن أن يصطلح اذا وضعنا حصانات طائفية وسياسية على المؤسسات التابعة للدولة".
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