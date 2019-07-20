ألان عون: لا يمكن إصلاح لبنان اذا وضعنا حصانات طائفية وسياسية على المؤسسات التابعة للدولة

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ألان عون، في تصريح تلفزيوني، أن "​لجنة المال​ خفضت حوالي 1 في المئة في عجز ​الموازنة​ وحصل بعض التعديلات"، مشيرًا إلى "أننا زدنا جزءًا من الاعتمادات في ​مجلس الإنماء والإعمار​ ورواتب ​أوجيرو​".

وشدد عون على "أننا كتيار وطني حر نحن على أفضل علاقة مع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​"، لافتًا إلى أن "الرقابة المسبقة على ​القروض​ رفضت والبلد لا يمكن أن يصطلح اذا وضعنا حصانات طائفية وسياسية على المؤسسات التابعة للدولة".