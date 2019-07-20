وحسب الموقع، تظهر البيانات البحرية الخاصة بالناقلة Mesdar أنها غيرت مسارها في الساعة 16.00 بتوقيت غرينيتش، بعد 40 دقيقة تقريبا من تغيير مماثل لمسار ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي سبق وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازها بسبب "عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: ناقلة نفط أخرى تديرها شركة بريطانية تحول مسارها فجأة صوب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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