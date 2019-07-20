كردستان تعتقل متهما ثانيا بإطلاق النار على الدبلوماسي التركي

عناصر من الشرطة في محيط الحادث

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان، السبت، إلقاء القبض على المنفذ الرئيسي وأحد مساعديه لعملية اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل.

وقال الجهاز في بيان: "نعلن للمواطنين أن المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته من قبل جهاز مكافحة الإرهاب قبل يومين أُلقي القبض عليه من قبل مديرية أسايش (أمن) أربيل وجهاز مكافحة الإرهاب".





وأضاف أن الجهاز بالتعاون مع مديرية أسايش أربيل ألقت القبض على أحد مساعدي داغ في تنفيذ العملية ويدعى محمد بيسكسز المعروف بـ(دجوار، مامند، يوسف).





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وأشار بيان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إلى أنه سينشر تفاصيل أكثر فيما بعد.

و"مظلوم داغ" من مدينة ديار بكر في كردستان تركيا (جنوب شرق تركيا) ويبلغ عمره ٢٧ عاما.

في غضون ذلك كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أنه تم إلقاء القبض على داع ومساعده بعد حملة تفتيش واسعة نفذتها قوات الأسايش.

وطمأن المتحدث مواطني الإقليم بأن التحريات التي تجريها الجهات المعنية لا تزال مستمرة، ولن تتوقف حتى يعتقل جميع المتورطين.

واغتال 3 مسلحون عثمان كوسا نائب القنصل التركي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الأربعاء الماضي أثناء وجوده في أحد المطاعم وسط المدينة ولاذوا بالفرار.

وأسفر الهجوم المسلح عن مقتل مدنيين اثنين من أهالي مدينة أربيل كانا موجودين في المطعم، وبدأت القوات الأمنية في الإقليم بالتحقيق في الحادث فورا لمعرفة الجناة والجهات التي تقف خلفهم.