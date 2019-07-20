قداس في دير مار أنطونيوس في النبطية الفوقا احتفاء بعيد مار شربل ووصول ذخائره

أحيا ​دير مار أنطونيوس​ في بلدة ​النبطية الفوقا​، عيد ​مار شربل​، بقداس أقيم في كنيسة الدير، في حضور ذخائر القديس ال​لبنان​ي الماروني مار شربل.

وترأس القداس رئيس دير مار أنطونيوس الأب سليم نمور، وعاونه خادم رعية ​كنيسة السيدة​ في ​مدينة النبطية​ الأب كامل إيليا، ومشاركة مختار المدينة راشد متى، و​الراهبات الأنطونيات​ في النبطية وجمع من المؤمنين.

وألقى الأب نمور عظة بالمناسبة، تحدث فيها عن "شربل الذي عرف كيف يكتشف إرادة الله، ويعيشها بطريقة مميزة، فكان رجل الصمت بامتياز، ورجل الحوار العميق مع الله، شربل الراهب، عرف كيف يتجاوب مع نعمة الله، وعرف كيف يخلق من صمته لغة فريدة من نوعها، هي حوار دائم مع الخالق ودهشته وغوص بمكنونات عمله الخلاقي، وحل ما غاص بالصمت".

اضاف "شربل الحبيس حمل لبنان و​العالم​ وقدمهما لله، وشربل تعلم كسر الإرادة بالتسليم المطلق، لصوت الطاعة، حتى نقل عنه طاعته الملائكية، وشربل قصة تطول، ولا تنتهي، إلا حتى نعيش فضيلة صغيرة من فضائله".