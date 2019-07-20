مقتل جنديين ومدني في شرق اوكرانيا قبل الانتخابات التشريعية

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كييف: قـُتل جنديان أوكرانيان ومدني في مواجهات مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق اوكرانيا، كما اعلن الجيش الأوكراني السبت، فيما تستعد البلاد لانتخابات تشريعية الاحد.
فقد قتل جنديان برصاص قناص وأصيب أربعة آخرون، كما قال مسؤول اعلامي في الجيش الأوكراني.
واضاف ان مدنيا في ال 60 من العمر قتل على مقربة من دونيتسك، إحدى مناطق نفوذ الانفصاليين الموالين لروسيا.
وكشف عن هذه الحوادث قبل ساعات من وقف لاطلاق النار منتظر في الساعات الاولى من غد الاحد.
وتصوت اوكرانيا الاحد في انتخابات تشريعية يتقدم فيها حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الى حد كبير، كما يفيد آخر استطلاعات الرأي.
وتتهم كييف وأنصارها الغربيون روسيا بارسال قوات وأسلحة الى شرق أوكرانيا. وتنفي موسكو هذه الاتهامات.
وبحث فولوديمير زيلينسكي النزاع في شرق البلاد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، خلال أول مكالمة هاتفية بينهما.
وكان الرئيس الأوكراني قد اقترح أن تنضم الولايات المتحدة وبريطانيا إلى آلية السلام حول النزاع الاوكراني والتي تضم في الوقت الراهن ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا.
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