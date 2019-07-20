عاجل /الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة: ”نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج“
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