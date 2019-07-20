إيران: "تويتر" يعلّق حسابات 3 وكالات أنباء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علّق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، حسابات 3 وكالات أنباء إيرانية، وهي؛ الوكالة الرسمية "إرنا"، ووكالة مهر شبه الرسمية المقربة من المحافظين، ووكالة نادي الصحافيين التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

واقتصر تعليق حسابات الوكالات الثلاث، على حساباتها الناطقة بالفارسية فقط؛ فيما لا تزال الحسابات التي تنشر بلغات أخرى متاحة.

وفي نيسان/ إبريل الماضي، أغلق موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي حسابات رئيس هيئة الأركان محمد باقري، وقائد الحرس الثوري السابق، محمد علي جعفري، ورئيس إدارة الموارد البشرية في القوات المسلحة، موسى كمالي، والرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون عزت الله ضرغامي، وقائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج إيران، قاسم سليماني، وذلك عقب إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.

وفي 8 نيسان/ إبريل الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، ورد عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بإدراج قيادة القوات المركزية الأمريكية "سنتكوم" على لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويُعد إنستغرام ثاني أشهر منصة للتواصل الاجتماعي في إيران، بعد تطبيق تيليغرام الأكثر انتشارا في البلاد.