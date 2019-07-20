الآسيوي للسباحة يؤكد شرعية رئاسة عبد الاله للاتحاد العراقي

وتسلم الاتحاد العراقي للسباحة، رسالة من الاتحاد الاسيوي، جاء في نصها مايلي:

الى /السيد سرمدعبد الاله

رئيس الاتحاد العراقي للسباحة

م/ الوضع في الاتحاد العراقي للسباحة

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عزيزي سيد عبد الاله

تعد هذه الرسالة بمثابة تحقق واقرار رسمي من الاتحاد الاسيوي للسباحة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة والذي عقد في 2019/7/12 وبالتوافق مع رسالة الاتحاد الدولي للسباحة المؤرخة في 2019/7/20.



اضافة الى ذلك نحن نؤكد هنا ان السيد سرمد عبدالاله هو رئيس الاتحاد العراقي للسباحة المصادق عليه وفق المؤتمر الانتخابي الذي عقد في بغداد بتاريخ 2018/11/10 .

مرفق لكم نسخة من رسالة الاتحاد الدولي للسباحة المشار اليها اعلاه ليتسنى لكم الاطلاع عليها.

طه الكشري

الامين العام

يذكر ان عبد الاله، تلقى تأكيداً من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، بشرعية رئاسته لاتحاد السباحة العراقي.