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الآسيوي للسباحة يؤكد شرعية رئاسة عبد الاله للاتحاد العراقي

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2019-07-20 | 18:42

الآسيوي للسباحة يؤكد شرعية رئاسة عبد الاله للاتحاد العراقي

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اكد الاتحاد الاسيوي للسباحة، على شرعية رئاسة سرمد عبد الاله للاتحاد العراقي للسباحة، فيما صادق على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي، لاتحاد السباحة في فندق بابل.
وتسلم الاتحاد العراقي للسباحة، رسالة من الاتحاد الاسيوي، جاء في نصها مايلي:

الى /السيد سرمدعبد الاله
رئيس الاتحاد العراقي للسباحة

م/ الوضع في الاتحاد العراقي للسباحة

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عزيزي سيد عبد الاله
تعد هذه الرسالة بمثابة تحقق واقرار رسمي من الاتحاد الاسيوي للسباحة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة والذي عقد في 2019/7/12 وبالتوافق مع رسالة الاتحاد الدولي للسباحة المؤرخة في 2019/7/20.


اضافة الى ذلك نحن نؤكد هنا ان السيد سرمد عبدالاله هو رئيس الاتحاد العراقي للسباحة المصادق عليه وفق المؤتمر الانتخابي الذي عقد في بغداد بتاريخ 2018/11/10 .

مرفق لكم نسخة من رسالة الاتحاد الدولي للسباحة المشار اليها اعلاه ليتسنى لكم الاطلاع عليها.

طه الكشري
الامين العام

يذكر ان عبد الاله، تلقى تأكيداً من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، بشرعية رئاسته لاتحاد السباحة العراقي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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