الكمارك: إعادة إصدار ارسالية العاب نارية مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي، السبت، عن إعادة اصدار حاوية حجم (٤٠) قدم مخالفة لضوابط الاستيراد. وذكرت هيئة الكمارك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحاويات محملة (١١٠) كارتون العاب ناريه واحذيه بدون اوراق رسمية". وأضافت أن "إعادة الإصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه المعتمدة لديها ووفقاً لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".





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