ترند الموجز| حقيقة وفاة مبارك.. وبلماضي يستفز المصريين..والجماهير المصرية تلقنه درسا قاسيا..وتريزيجيه في الدوري الإنجليزي.. وتراجع حاد للذهب

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، للمرة الثانية في إسبوع.. وفاة مبارك ترند مصر.. حقيقة رحيل الرئيس الأسبق، وبعد الارتفاع القياسي.. انخفاض حاد لأسعار الذهب في مصر، وتريزيجيه يجاور صلاح في ’’البريميرليج‘‘.. تفاصيل الصفقة.. ورد فعل الجماهير الإنجليزية، وجمال بلماضي يستفز المصريين.. مدرب الجزائر يُنكر الجميل.. والجماهير المصرية تلقنه درسا قاسيا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

للمرة الثانية في إسبوع.. وفاة مبارك ترند مصر.. حقيقة رحيل الرئيس الأسبق

للمرة الثانية في إسبوع، ترددت من جديد شائعة وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما متأثرا بإصابته بجلطة قلبية حادة.

وتصدر "مبارك"، خلال الساعات الماضية، ترند محرك البحث الأشهر، جوجل مصر، عقب تداول شائعة الوفاة.

من جانبه، نفى علاء مبارك، شائعة وفاة والده، وكتب على موقع "تويتر": "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات".

وكان فريد الديب، محامي مبارك، قد نفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله.

وقال الديب في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.

وشدد "الديب"، على أن "مبارك"، يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرًا.

وكانت شائعة وفاة مبارك قد ترددت الأربعاء الماضي، حيث نفت مصادر مقربة من العائلة، الأمر، مؤكدين أنها شائعة، وأن الرئيس الأسبق يتمتع بصحة جيدة.

جدير بالذكر أن شائعة وفاة مبارك ليست الأولى، فعلى فترات متباعدة، تتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء الوفاة بشكل غير دقيق.

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بعد الارتفاع القياسي.. انخفاض حاد لأسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم، السبت 20 يوليو، في السوق المصري، بمقدار 10 جنيهات، بالمقارنة بأمس.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الجمعة بقيمة 9 جنيهات، حيث سجل عيار21، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وفي المقابل هبطت أسعار الذهب عالميا، من أعلى مستوى لها في 6 سنوات، لتتراجع الأوقية أكثر من 25 دولارا، مسجلة 1422 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 562 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 656 جنيها للجرام

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عيار 24 بـ 750 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5248 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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تريزيجيه يجاور صلاح في ’’البريميرليج‘‘.. تفاصيل الصفقة.. ورد فعل الجماهير الإنجليزية

كشفت تقارير إعلامية، عن تعاقد أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، مع النجم المصري محمود تريزيجيه، قادما من قاسم باشا التركي.

وذكرت شبكة TRT التركية، أن صفقة الدولي المصري، كلفت خزائن نادي أستون فيلا مبلغ 11 مليون يورو، وذلك بعد أن وقع على عقود انتقاله للفريق الإنجليزي.

من جانبها، أعلنت صحيفة "صن" البريطانية، أن تريزيجيه، سيطير إلى إنجلترا الأسبوع المقبل للخضوع للفحوصات الطبية وإكمال انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف أستون فيلا، الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.

وفي سياق متصل، أبدت جماهير أستون فيلا، سعادتها بالوافد المصري الجديد في صفوف ناديهم، حيث قال الموقع الجماهيري للنادي، "Aston Villa Fans" أن تريزيجيه لاعب موهوب وخوض تجربة الاحتراف في "البريميرليج" سيمنحه مزيدا من الخبرة، كما أن الجهاز الفي لـ"الفيلانز" بقيادة ديان سميث سيعمل على التطوير من قدراته.

وتفوق أستون فيلا في صراعه مع سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي، في التعاقد مع نجم الفراعنة.

وشارك تريزيجيه مع منتخبنا الوطنى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.

وبذلك ينضم تريزيجيه إلى قائمة اللاعبين المتواجدين في البريميرليج، بجوار محمد صلاح لاعب ليفربول، وأحمد المحمدي، مدافع أستون فيلا، ومحمد النني، متوسط ميدان أرسنال.

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جمال بلماضي يستفز المصريين.. مدرب الجزائر يُنكر الجميل.. والجماهير المصرية تلقنه درسا قاسيا

أثارت تصريحات جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، موجة غضب بين الشعب المصري، بعدما قال إنه لم ير أي دعم من الجماهير المصرية لفريقه، في نهائي أمم إفريقيا.

وتوجت الجزائر، بكأس أمم إفريقيا 2019، للمرة الثانية في تاريخها، بالفوز على السنغال (1-0) مساء الجمعة، في المباراة النهائية باستاد القاهرة.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي عقب فوزه منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا ردا على سؤال بشأن تشجيع الجمهور المصري، لمحاربي الصحراء: "يجب أن استشير طبيب العيون في فرنسا، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك".

تصريحات بالماضي، اعتبرتها الجماهير المصرية مستفزة، وتثير الفتن بين الشعبين، حيث أكدت أن المنتخب الجزائر حاز على تعاطف كبير من جانب المصريين.

وأكدت الجماهير المصرية، أن بلماضي بحاجه لدكتور نفسي وليس عيون، ليعرف كيف يصرح بمثل هذا التصريح المثير للفتن بين شعبين.

وفي سياق متصل، جاء هاشتاج #جمال_بلماضي، ضمن قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وتعرض خلاله مدرب الجزائر لهجوم حاد من جانب الجماهير المصرية.

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