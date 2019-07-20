الان تتابع الأمن الكردي يعتقل متهما بقتل دبلوماسي تركي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعلنت سلطات الأمن في إقليم كردستان شمالي العراق اليوم (السبت) أنها اعتقلت مطلوبا متهما بتنفيذ الهجوم، الذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي داخل مطعم في مدينة أربيل الأربعاء الماضي.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان اليوم “إن المتهم مظلوم داغ، الذي نشرت صورته قبل يومين كمطلوب (..) ألقي القبض عليه من قبل مديرية أسايش أربيل ومؤسسة مكافحة الإرهاب”.

وقدم البيان الشكر للمواطنين على “تعاونهم اللامحدود” في عملية اعتقال داغ.

ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل حول مكان وملابسات اعتقال داغ، لكنه وعد بمزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب الكردية قد نشرت الجمعة بيانا مرفقا بصورتين لشاب كردي تركي بشعر أسود ولحية مشذبة، إحداهما التقطت بكاميرا مراقبة.

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وقالت في البيان “إن الشخص الموجود بالصورتين هو الجاني المفترض، الذي أطلق النار الأربعاء، ما أودى بحياة بالدبلوماسي التركي عثمان كوسيه، إلى جانب عراقيين اثنين بمطعم في أربيل”.

وأضافت أن “هذا الشخص المنشورة صورته يدعى مظلوم داغ من مواليد 1992، من أهالي ديار بكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية بإقليم كردستان”.

ودعت المواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات بشأنه.

وقتل نائب القنصل التركي وعراقيان عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه يوم الأربعاء الماضي أثناء تواجده في أحد المطاعم وسط مدينة أربيل.

وبحسب قوات الأمن الكردية، فإن منفذي الهجوم هم ثلاثة أشخاص.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد أجرى الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيه عزم الأجهزة الأمنية على الوصول إلى منفذي الهجوم وتقديمهم للقضاء.