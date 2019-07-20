البستاني جالت على معالم صيدا التراثية برفقة بهية الحريري

استهلت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني زيارتها إلى ​مدينة صيدا​ بجولة برفقة رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​ على المعالم التاريخية والتراثية في ​صيدا القديمة​. وترعى البستاني افتتاح "منتدى المرافق و​البنى التحتية​ لصيدا " والذي ينظم بالتعاون بين الوزارة و​بلدية صيدا​ ولجنة المنتدى في قاعة القصر البلدي للمدينة .

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