عطالله:قد لا تكون الموازنة التي أُقرت مثالية إنما هي خطوة إصلاحية كبيرة

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له من ​بلدة شعث​ انه "نحن أبناء مدرسة جبل بعبدا ولا نعيش الا اليد باليد مع الشركاء في الوطن، هكذا تربينا وهكذا سنبقى". وشدد على انه "يدا بيد نبني هذا البلد لنعيش فيه كلنا مواطنون، كرامتنا فيه محفوظة وحقوقنا محفوظة، وستبقى يدنا ممدودة للجميع، وقعنا تفاهما نجح كل هذه السنين لأنه تفاهم صادق، ويدنا ممدودة لنتفاهم مع كل الناس، فهذا البلد لا يبنى ويكبر إلا بتنوعه بكل أطيافه، وسنستمر في المحافظة على البلد مع بعضنا البعض".

ورأى انه "قد لا تكون الموازنة التي أُقرت مثالية إنما هي خطوة إصلاحية كبيرة ونسعى لأن نبدأ قريباً جداً بدرس موازنة ال 2020".

وكان عطالله استهل زيارته لبلدات ​البقاع الشمالي​ في اليوم الثاني بزيارة إلى بلدة شعث التي وصلها عند التاسعة صباحا، وكان في استقباله رئيس البلدية علي العطار، مسؤول ​التيار الوطني الحر​ في شعث ​حسين الحاج حسن​ وفعاليات البلدة.