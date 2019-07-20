كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت بطفلة بجروح بالغة إثر تعرضها مساء أمس الجمعة لانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

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وقالت مصادر، إن الطفلة سميرة عبدالله البالغة من العمر 9 سنوات تعرضت لانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي جنوب الحديدة.

وأكدت المصادر أن انفجار اللغم أسفر عن جروح بالغة تعرضت لها الطفلة سميرة تم نقلها على اثرها إلى أقرب مستشفى بالدريهمي.