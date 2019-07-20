الشرطة يدفع من 'حسابه الخاص' من أجل درع دوري 'أجمل'

وأقامت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، احتفالية التتويج للقيثارة الخضراء، بعد نهاية المباراة أمام الكرخ والتي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، وانتهت لصالح القيثارة بهدف دون رد حمل توقيع حسام كاظم في الدقيقة 10.وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365، فإن نادي الشرطة "ومن أجل الحصول على درع دوري بشكل جميل ومميز، قرر دفع مبالغ مالي من حسابه الخاص إلى اتحاد الكرة كي يقوم الأخير بصنع درع جميل، حيث لم يمتلك اتحاد الكرة سوى مبلغاً يقدر بـ600 دولار".

وشهدت احتفالية الأمس، تتويج القيثارة بالمركز الأول والقوة الجوية والزوراء بالمركزين الثاني والثالث، فيما تم تتويج نادي القاسم بلقب دوري الدرجة الأولى.

