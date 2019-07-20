اقام باربيل منذ 2014 وعمل بثلاثة مطاعم.. من هو قاتل نائب القنصل التركي

من هو:

مظلوم داخ تولد ١٩٩٢ وهو كردي الاصل من ديار بكر في تركيا، وهو شقيق النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية يرسيم داغ.

وله علاقات منذ عام 2014 مع حزب العمال الكردستاني.

وبحسب مصادر تركية فأن داغ أقام في إربيل منذ عام 2014، وعمل خلالها مع مطاعم تركية شهيرة في المدينة، وعمل أخيراً في شركة تركية لعامين ولديه إقامة عمل.

وأوضحت أن داغ طرد من عمله في المطاعم التركية ثلاث مرات، بسبب استماعه للزبائن في المطعم، وأنه كان في إجازاته دائم القدوم لتركيا.

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وتابعت ان داغ كان على علاقة بأشخاص في مخيم مخمور، الذي تقع فيه قواعد لحزب العمال الكردستاني، وأنه أجرى خلال الأسبوع الأخير أربعة اتصالات مع قيادات في الحزب، وكان مكلفاً بمراقبة الأتراك والبدلوماسيين.

واكدت المصادر ان "داغ وخلال تنفيذه عملية قتل نائب القنصل التركي في اربيل، رافقه رجلاً وامرأة وهما من الجنسية التركية أيضاً".

وبينت المصادر ان "السلطات التركية تحقق حالياً مع الأشخاص الذين التقى بهم خلال زيارته الأخيرة، والتدقيق بخط الهاتف الذي استخدمه، والمكالمات التي أجراها قبل تنفيذ الهجوم".

واعلنت مديرية الاسايش في اربيل، في الـ18 من تموز الحالي، عن هوية منفذ الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل، فيما دعت المواطنين الذين يمتلكون معلومات الى تبليغ الجهات المختصة لغرض القبض عليه.