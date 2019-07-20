ليفربول يخطط لجعل صلاح ملك الدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى لجعل نجمه المصري، محمد صلاح، ملك الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الكروي القادم.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ليفربول يخطط لتمديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023 لموسم إضافي، مع رفع راتبه السنوي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لعقد صلاح المحتمل، فإنه سينافس التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، في قائمة الأعلى أجرا في البريمييرليغ.

وسيحصل صلاح في عقده المحتمل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 430 ألف إسترليني، بينما ينال سانشيز 505 آلاف إسترليني.

ويعد سانشيز مرشحًا لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف بسبب راتبه المرتفع وأدائه المتراجع، مما سيسمح لصلاح بالتربع على عرش البريمييرليغ فيما يتعلق بالراتب الأسبوعي.