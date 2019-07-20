تساءل النائب شوقي الدكاش في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسباب التي تدعو مؤسسة الكهرباء الى طلب تقديم العروض لإنشاء خزانات للفيول أويل في معمل الذوق الحراري، فيما المعمل المنوي إنشاؤه سيكون على الغاز وسيتم تفكيك وهدم المعمل الحالي.
وتوجه إلى وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، قائلا :"إن كنت تدرين وتغضين النظر فتلك مصيبة، وان كنت لا تتابعين ما يقوم به مجلس ادارة كهرباء لبنان فتلك مصيبة اكبر. وفي المناسبة أذكرك بضرورة تشكيل مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان وهيئة ناظمة للقطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الدكاش للبستاني: لتشكيل مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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