الدكاش للبستاني: لتشكيل مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان

تساءل النائب ​شوقي الدكاش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسباب التي تدعو ​مؤسسة الكهرباء​ الى طلب تقديم العروض لإنشاء خزانات للفيول أويل في ​معمل الذوق​ الحراري، فيما المعمل المنوي إنشاؤه سيكون على ​الغاز​ وسيتم تفكيك وهدم المعمل الحالي.

وتوجه إلى وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني، قائلا :"إن كنت تدرين وتغضين النظر فتلك مصيبة، وان كنت لا تتابعين ما يقوم به مجلس ادارة ​كهرباء لبنان​ فتلك مصيبة اكبر. وفي المناسبة أذكرك بضرورة تشكيل مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان وهيئة ناظمة للقطاع".