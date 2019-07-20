كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "سكاي نيوز": ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وكالة فارس الإيرانية، تورط ناقلة النفط البريطانية في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل,
وأشارت إلى أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس، مؤكدة أن طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها.
من جهته، قال مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان، مراد عفيفي بور، إن ناقلة النفط البريطانية وصلت إلى ميناء "بندر عباس" لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.
وقال مراد عفيفي بور، إن الناقلة تضم 23 بحارا، مشيرا إلى أن 18 من طاقم الناقلة من الهند، والباقي من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى.
وأكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان أنه ينبغي على الطاقم أن يبقى على متن الناقلة.