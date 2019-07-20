كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وكالة فارس الإيرانية، أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل,

وأوضحت أن طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها، وأن ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها.