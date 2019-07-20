مقتل مدير شرطة قضاء بالديوانية في نزاع عشائري ببغداد

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل مدير شرطة قضاء بالديوانية في نزاع عشائري ببغداد. وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مدير شرطة قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية العميد جبار الاسدي قتل باطلاق نار نتيجة نزاع عشائري في بغداد". واضاف ان "الاسدي من سكنة بغداد وكان في اجازة بالعاصمة".

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