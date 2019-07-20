​البنتاجون: استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعا إضافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعا إضافيا ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا.

ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية قد قال في وقت سابق بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلي لكافة القوات العسكرية قد وافق على استقبال السعودية لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها .

وأكد المصدر أن القرار يأتي انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.