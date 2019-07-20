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باكستان تجري انتخابات في منطقة كانت تخضع لسيطرة القاعدة وسط تفاؤل حذر

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محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (د ب أ):

تجري باكستان اليوم السبت أول انتخابات في المنطقة القبلية بشمال غربي البلاد التي كانت تخضع لسنوات لسيطرة المسلحين الإسلاميين، وهو سبب يدعو لتفاؤل حذر.

ومن المتوقع أن يدلى 3 ملايين مواطن باكستاني من المنطقة القبلية بأصواتهم لانتخاب 16 عضوا بالبرلمان في إقليم خيبر باختنخوا في شمال غربي باكستان، حسبما ذكر ألطاف خان المتحدث باسم مفوضية الانتخابات.

وأوضح خان أن هناك 285 مرشحا يتنافسون على 16 مقعدا.

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وأضاف خان أن هذه هي المرة الأولى التي سيدلي فيها المواطنون بأصواتهم في الانتخابات الإقليمية بعد دمج المناطق القبلية الخارجة عن القانون في الإقليم من خلال تعديل دستوري العام الماضي.

وكانت المناطق القبلية تلك- وهي سبع مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي على الحدود الأفغانية- تخضع حتى العام الماضي إلى نظام يرجع إلى العهد الاستعماري لا يسمح بممارسة أنشطة سياسية.

وسمحت الإصلاحات القانونية والإدارية والسياسية المذكورة في التعديل الدستوري بإجراء انتخابات للبرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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