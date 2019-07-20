وزير الرياضة المصري يؤكد عودة الجماهير للمدرجات الموسم المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عن موعد عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات خلال المنافسات المحلية، مؤكدا أن البداية ستكون في الموسم الجديد.

ويتبقى مباراتان فقط للأهلي في بطولة الدوري المصري الموسم الحالي، بينما يتبقى لغريمه الزمالك 3 مواجهات أمام الجونة والأهلي والإسماعيلي.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـ "العين الرياضية" على هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية: "عقب الانتهاء من دوري الموسم الحالي، وخروج مباراة الأهلي والزمالك بشكل جيد ستحضر الجماهير من الموسم المقبل خاصة بعد نجاح التجربة في أمم إفريقيا".

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي أمم أفريقيا 2019.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها "الخضر" لنهائي البطولة الأفريقية منذ عام 1990، الذي توج خلاله باللقب على حساب نيجيريا، بهدف دون رد.

Advertisements

في المقابل، تعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها "أسود التيرانجا" للمباراة النهائية منذ خسارته نسخة 2002 أمام الكاميرون بركلات الترجيح 2-3.

وأضاف صبحي: "مصر استطاعت تنظيم بطولة على أعلى مستوى، وحققنا مكاسب معنوية كبيرة من البطولة الأفريقية، فقد حققنا تنظيمًا يحتذى به عالميًا وأفريقيًا".

وظهرت الجماهير المصرية بشكل مميز للغاية خلال البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، وهو ما سيسهم بنسبة كبيرة في عودتهم للمدرجات مجددا.

ويغيب الحضور الجماهيري عن المباريات بشكل منتظم، منذ فبراير/شباط 2012، وقت اندلاع أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير النادي الأهلي، عقب مواجهة فريق المصري بالدوري الممتاز.