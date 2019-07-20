أفادت قناة الـOTV بأنه "تم إقرار مادة اقترحها النائب ​ياسين جابر​ بفرض ضريبة على اصحاب ​المولدات​ تؤمن ١٠٠ مليار"، مضيفة أنه "تم إقرار اقتراح ادغار معلوف وادغار طرابلسي بإعفاء أصحاب الاملاك الواقعة على المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية

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كانت هذه تفاصيل خبر إقرار اقتراح بإعفاء أصحاب الاملاك الواقعة على المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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