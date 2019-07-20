إقرار اقتراح بإعفاء أصحاب الاملاك الواقعة على المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية

أفادت قناة الـOTV بأنه "تم إقرار مادة اقترحها النائب ياسين جابر بفرض ضريبة على اصحاب المولدات تؤمن ١٠٠ مليار"، مضيفة أنه "تم إقرار اقتراح ادغار معلوف وادغار طرابلسي بإعفاء أصحاب الاملاك الواقعة على المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية
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