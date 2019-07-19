بلال العرودي يتهم قادر الجابوني ب”تهديده”.. وعن دنيا باطمة:” خلوقة ” وهكذا دعمتني-فيديو

اتهم الفنان الشاب بلال العرودي المشهور في منطقة الشمال، الفنان الجزائري قادر الحابوني، بتهديده وإرسال أشخاصا ليرغموه على حذف فيديو يتحدث فيه عن واقعة تسبب الجابوني في حذف أغنية كوفر غناها وصورها على شكل كليب لإحدى أغانيه.

وادعى بلال العرودي، أن قادر الجابوني، تعامل معه بشكل سيء، وأرسل له أشخاصا لتهديده، وسيرد عليه عبر أغنية.

وعلى عكس واقعته مع الجابوني، روى بلال العرودي، عن كيف دعمته الفنانة دنيا باطمة، بدعوتها لمتابعيها في بث مباشر للاستماع لأغنيته”فوق الشواية” على يوتوب، بعدما غنتها لهم وسألوا عن صاحبها.

وكشف صاحب أغنية “فوق الشواية” الشهيرة أنه يحضر لعمل ينتصر فيه للمرأة ويرفع معنوياتها خصوصا بعد العلاقات العاطفية الفاشلة.