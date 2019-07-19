محتجزي البوليساريو.. المغرب يمنح 11,5 مليار لـ260 ضحية وذوي الحقوق

من المرتقب أن يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قريبا، باعتباره الجهة المكلفة بمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تقريرا مفصلا حول قضايا محتجزي “البوليساريو”.

وذلك ما كشف عنه تقرير “منجز حقوق الإنسان بالمغرب”، الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، موضحا أن هيئة الإنصاف والمصالحة، بالرغم من أنها صرحت بعدم اختصاصها في الموضوع، إلا أنها أوصت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجبر كافة أضرار المحتجزين.

وقال التقرير، إن الدولة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي تعرض لها محتجزو البوليساريو، إلا أنها أخذت بعين الاعتبار معاناتهم، وفي إطار روح المواطنة والتضامن الإجتماعي، تم إصدار مقررات تحكيمية لفائدة الضحايا وذوي الحقوق، الذي يقارب عددهم 260 حالة.

وأوضح التقرير الحقوقي الرسمي، أن الحكومة عملت على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المقررات القاضية بالتعويض، بمبلغ مالي يقدر بحوالي 115 مليون درهم (11,5 مليار سنتيم).