بمعبر سبتة.. اعتقال إسبانيين حاولا تهريب 345 كيلوغراما من الشيرا

اعتقلت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، مواطنين إسبانيين يشتبه في تورطهما في عملية تهريب 345 كلغ من مخدر الشيرا.
وقال مصدر جمركي، إن عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الجمارك والأمن الوطني، تمكنت، في إطار جهود محاربة الاتجار في المخدرات بكل أنواعها، من إحباط تهريب 345 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة باحترافية على متن عربة مقطورة.
وأوضح المصدر، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تفتيشا دقيقا للسيارات في منطقة المغادرة بمعبر باب سبتة، مكن من ضبط هذه الكمية من المخدرات، التي كانت معدة على شكل صفائح ومدسوسة بعناية في مخابئ مهيأة على مستوى سقف العربة المقطورة المرقمة بإسبانيا.
وتمت إحالة المواطنين الإسبانيين على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكشف التحقيق الأولي مع سائق العربة ومرافقه، الإسبانيين، أنهما دخلا إلى المغرب قبل حوالي 20 يوما.
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