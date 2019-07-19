الان تتابع القيادة الأمريكية: لا علاقة لنا بالهجوم على قوة تابعة لإيران في العراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت القيادة المركزية الأميركية إنها على علم بالهجوم ضد قوة تابعة لإيران ووحدة من الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.
وأكدت أن القوات الأميركية لا علاقة لها بالهجوم، مشيرة بأنها “ليس لديها المزيد من المعلومات في الوقت الحالي”.
أفادت تقارير عربية بتعرض موقع لحزب الله في محافظة صلاح الدين بالعراق لقصف جوي، نفذته طائرة مجهولة، مساء الخميس.
وكشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة النيران من الموقع المستهدف، وسط أنباء عن وجود صواريخ إيرانية بالستية فيه.
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