السعودية تنشئ أكبر مصنع لألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

تماشيًا مع «رؤية السعودية 2030»، فى تنويع مصادر الطاقة فى مختلف ربوع المملكة، وقع صندوق التنمية الصناعية السعودى اتفاقية بالرياض مع شركة الطاقة البديلة «مصدر»، لتمويل إنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية بالمدينة الصناعية الثالثة فى مدينة الدمام شرق المملكة.

وقال المهندس ماجد المبطى، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، إن المشروع تبلغ استثماراته نحو 100 مليون ريال «26.6 مليون دولار»، وحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة، يعتبر هذا المصنع هو الأكبر فى الشرق الأوسط المتخصص فى تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، وسيكون قادرًا على الإنتاج

نهاية هذا العام».

وتخطط السعودية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، من خلال استهداف إنتاج 60 جيجا واط بحلول 2030. منها 40 جيجا واط من إنتاج الطاقة الشمسية، فى الوقت الذى تستهدف فيه المملكة توطين 5 مكونات رئيسية لطاقة الرياح، و3 مكونات رئيسية للطاقة الشمسية على المدى القصير والمتوسط، تشمل الألواح الشمسية والأبراج وتجميع حاوية المحرك، وتجميع محولات التيار وشفرات الدوار، إضافة إلى مكونات مكملة للصناعة.

ويتوقع أن يتم تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة فى أكثر من 35 موقعًا بحلول 2030، موزعة فى مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز تنمية المناطق، واختيار التقنيات الأفضل خلال مدة البرنامج، على أن يتم قبل طرح تلك المشروعات جميع الدراسات التطويرية الأولية، بهدف تعزيز فرص التمويل وتسريع التنفيذ.

وتعمل السعودية فى إطار «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطنى 2020» على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفورية والبديلة فى المملكة، وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطنى.