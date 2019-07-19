تصعيد إضافي في الخليج: إيران تسيطر على ناقلة نفط بريطانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، الجمعة، "احتجاز" ناقلة نفط بريطانيّة في الخليج العربي واقتيادها إلى المياه الإيرانيّة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانيّة عن الحرس الثوري قوله إن الناقلة البريطانية احتجزت في مضيق هُرمز بسبب "مخالفتها القوانين المرعيّة"، دون أن يوضح إن كانت اخترقت المياه الإيرانيّة أم لا.

من جهتها، أعلنت بريطانيا عقد اجتماع عاجل للجنة الطوارئ الحكوميّة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانيّة، فإنّ الناقلة كانت في طريقها من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء الجبيل السعودي.

مسار ناقلة النفط البريطانيّة قبل احتجازها بحسب موقع "مارين ترافيك" (تصوير شاشة)

واتهمت لندن إيران، الأسبوع الماضي، بـ"منع مرور" ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، عزّزت لندن على إثرها بوجودها العسكري البحري في مياه الخليج العربي.

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وقال ناطق باسم الحكومة البريطانيّة في بيان "خلافا للقانون الدولي، حاولت ثلاث سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية "بريتش هيريتيج" في مضيق هرمز".

وأشار إلى أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها "بريتش بتروليوم شيبينغ" فرع النقل النفطي لمجموعة "بريتش بتروليوم".

وأوضح أن الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز اضطرت للتموضع بين السفن الإيرانية وبريتش هيريتيج، وإطلاق تحذيرات شفهية على السفن الإيرانية التي عادت أدراجها بعد ذلك"، وتابع "نحن قلقون من هذا العمل ونواصل حث السلطات الإيرانية على تخفيف حدة التوتر في الوضع في المنطقة".

وكانت مواقع مختصّة بالرصد البحري أشارت إلى تغيير ناقلة نفط بريطانيّة مسارها في مياه الخليج.

واحتجزت بريطانيا، مطلع تموز/ يوليو الجاري، ناقلة نفط إيرانيّة عملاقة في جبل طارق، بادّعاء أنها كانت في طريقها إلى النظام السوري.