البيت الأبيض: سننشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية

أعلن مسؤول أميركي أن واشنطن لديها "أدلة واضحة جداً" حول إسقاط طائرة إيرانية مسيّرة وفق ما أعلن الرئيس دونالد ترمب، فيما تنفي إيران ذلك، وقال "لدينا أدلة واضحة جداً"، وأشار إلى احتمال وجود تسجيل مصوّر. وأضاف "اقتربت طائرتهم المسيّرة كثيراً من سفينتنا. وفي حال اقتراب طائرات مسيّرة كثيراً، يتم إسقاطها". ولم تؤكد وزارة الدفاع الأميركية وجود مشاهد فيديو تثبت إسقاط الطائرة، وكان ترمب أعلن أنّ سفينة الإنزال الأميركية "يو إس إس بوكسر" أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية فوق مضيق هرمز إثر اقترابها منها.

ونشر الحرس الثوري صورا ومقاطع فيديو، قال فيها "التقطتها طائراتنا المسيّرة من سفينة يو اس اس بوكسر حتى يطّلع الرأي العام العالمي على كذب وزيف تلك المزاعم"، وفق ما نقلت وكالة تنسيم الإيرانية، كما نقلت عن كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي نفيه "المزاعم الواهية" للرئيس الأميركي، ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن تكون إيران فقدت طائرة مسيّرة مؤخرا، مرجحاً أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيّرة "بالخطأ".