البيت الأبيض: سننشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية

ونشر الحرس الثوري صورا ومقاطع فيديو، قال فيها "التقطتها طائراتنا المسيّرة من سفينة يو اس اس بوكسر حتى يطّلع الرأي العام العالمي على كذب وزيف تلك المزاعم"، وفق ما نقلت وكالة تنسيم الإيرانية، كما نقلت عن كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي نفيه "المزاعم الواهية" للرئيس الأميركي، ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن تكون إيران فقدت طائرة مسيّرة مؤخرا، مرجحاً أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيّرة "بالخطأ".
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