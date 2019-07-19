2019-07-19 | 18:00
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وتبنى محافظ بغداد فلاح الجزائري، تنظيم المباراة، فيما وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، باقامة المباراة على ملعب الشعب الدولي.
المباراة الاستعراضية ستقام بين نجوم اسيا بقيادة يونس محمود ونجوم العاصمة بغداد بقيادة احمد راضي في التاسع والعشرين من شهر تموز الجاري.
وسيكون هناك حضور شرفي لنجوم منتخبنا الوطني المشارك في نهائيات كاس العالم في المكسيك عام 1986.
وكذلك سيخصص ريع المباراة التاريخية، لعوائل اربعة من لاعبي منتخباتنا الوطنية الراحلين ناطق هاشم من القوة الجوية وعلي حسين شهاب من الطلبة وعلي كاظم من الزوراء وعباس رحيم من الشرطة.
من جانبها، فان شركة عشتار للنقل التلفزيوني ستتكفل بنقل المباراة باجور رمزية.
كانت هذه تفاصيل خبر يونس محمود وجهاً لوجه امام احمد راضي في ذكرى التتويج بكأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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