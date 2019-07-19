أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أن "الصين وضعت كاتبا أستراليا موقوفا لديها منذ كانون الثاني الماضي رهن الحبس الاحترازي بتهمة تهديد أمنها القومي"، معربة عن خيبة أمل عميقة بهذا القرار.
وأبدت عن "بالغ قلق الحكومة الأسترالية إزاء هذا التطور"، مشددة على أن "كانبيرا ستستمر في مطالبة السلطات الصينية بضمان المعاملة الإنسانية والعادلة للأسترالي الموقوف، بالتوافق مع المعايير الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأسترالية: الصين تسجن كاتبا أستراليا بتهمة تهديد أمنها القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.