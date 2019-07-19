الخارجية الأسترالية: الصين تسجن كاتبا أستراليا بتهمة تهديد أمنها القومي

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أن "​الصين​ وضعت كاتبا ​أستراليا​ موقوفا لديها منذ كانون الثاني الماضي رهن الحبس الاحترازي بتهمة تهديد أمنها القومي"، معربة عن خيبة أمل عميقة بهذا القرار.

وأبدت عن "بالغ قلق ​الحكومة الأسترالية​ إزاء هذا التطور"، مشددة على أن "كانبيرا ستستمر في مطالبة ​السلطات الصينية​ بضمان المعاملة الإنسانية والعادلة للأسترالي الموقوف، بالتوافق مع المعايير الدولية".