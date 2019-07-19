النشرة: بري وضع المادة المتعلقة بالقروض جانبا لحين الاتفاق عليها

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب أنه عند منافشة المادة المتعلقة بالقروض، خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة 209، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "القروض لديها نظامها الخاص ومؤسسات تتلزم بهذا النظام لمراقبة صرف القروض".
وشدد الحريري على أن "الفساد ليس من الشروط، وليس علينا أن نضيع البوصلة. نضع الرقابة على القضروض ولا نعالج المشكلة بالفساد الداخلي في مؤسساتنا"، معتبرا أن "المشكلة بالمناقصات وليس بالقروض".
بدوره، لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الى أن "موضوع أوجيرو مر واعترضنا عليه ونتمنى أن لا يكون هناك شبهة بإستهداف سياسي ما، لأنها لا تقدم فائدة"، متسائلا: "ما هي الشفافية القصوى التي سنحققها بموضوع القروض بعد التبصر به كي لا يعود النقاش الى موضوع آخر".
وعلى الأثر وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري المادة المتعلقة القروض جانبا لحين الاتفاق عليها.
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