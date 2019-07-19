النشرة: بري وضع المادة المتعلقة بالقروض جانبا لحين الاتفاق عليها

أفادت مراسلة "​النشرة​" في ​مجلس النواب​ أنه عند منافشة المادة المتعلقة ب​القروض​، خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة 209، أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ أن "القروض لديها نظامها الخاص ومؤسسات تتلزم بهذا النظام لمراقبة صرف القروض".

وشدد الحريري على أن "​الفساد​ ليس من الشروط، وليس علينا أن نضيع البوصلة. نضع الرقابة على القضروض ولا نعالج المشكلة بالفساد الداخلي في مؤسساتنا"، معتبرا أن "المشكلة بالمناقصات وليس بالقروض".

بدوره، لفت وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​، الى أن "موضوع ​أوجيرو​ مر واعترضنا عليه ونتمنى أن لا يكون هناك شبهة بإستهداف سياسي ما، لأنها لا تقدم فائدة"، متسائلا: "ما هي الشفافية القصوى التي سنحققها بموضوع القروض بعد التبصر به كي لا يعود ​النقاش​ الى موضوع آخر".

وعلى الأثر وضع رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ المادة المتعلقة القروض جانبا لحين الاتفاق عليها.