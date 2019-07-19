العميد رماح: كل حسم على رواتبنا بلطجة وذاهبون إلى المجلس الدستوري للطعن

أكّد العميد المتقاعد سامي رماح، "أننّا لم نقم بأي تسوية ولن نقوم بأي تسوية ولن نوافق على أي تسوية، وكلّ حسم على رواتبنا هو بلطجة، ونحن ذاهبون إلى ​المجلس الدستوري​ للطعن".

وأوضح أنّ "لجنة الضباط المتقاعدين ستجتمع في ​ساحة الشهداء​ لاتخاذ القرار المناسب في الخطوات اللاحقة".