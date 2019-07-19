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نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن تكون إيران قد فقدت أي طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".
وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. أخشى أن تكون (السفينة الأمريكية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأمريكية عن طريق الخطأ"، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية.
وأضاف "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر".
من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس أنه لا يملك "أيّ معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة" إيرانية. وقال لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "ليست لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم".
وكان ترامب قد أعلن الخميس عن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية. وقال إنّ الطائرة اقتربت من سفينة الإنزال الأمريكية "يو إس إس بوكسر" لمسافة أقل من ألف متر، ما دفع السفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيّرة في الحال".
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فرانس 24/ أ ف ب
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنفي فقدان إحدى طائراتها المسيرة وترجح أن واشنطن أسقطت طائرة أمريكية "بالخطأ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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