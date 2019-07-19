ايران والعراق يتفقان على التعاون بمجال الاتصالات خلال الزيارة الاربعينية

اتفق وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي مع نظيره الايراني محمد جواد اذري جهرمي، الجمعة، على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين البلدين وازالة العقبات خلال مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين "ع".
واعتبر خفض رسوم الترانزيت بانه يساعد في زيادة التبادل بين البلدين واضاف، ان ايران على استعداد لخفض الرسوم مع العراق باي مقدار يبادر اليه الجانب العراقي.
واكد ضرورة المبادرة للعمل الاقتصادي المشترك في الظروف الراهنة وقال، ان ايران تمتلك منتوجات وخدمات جيدة في مختلف المجالات ولها الاستعداد للبدء بالعمل الاقتصادي المشترك.
من جانبه اكد وزير الاتصالات العراقي تعزيز طاقة الاتصالات بين البلدين ومعالجة المشاكل القائمة.
ووجه الربيعي الدعوة لنظيره الايراني والشركات الايرانية ومن ضمنها الشركات الناشئة (ستارت اب) للمشاركة في معرض تكنولوجيا الاتصالات في العراق.
ورحب وزير الاتصالات العراقي بالتعاون المشترك في مجال الاتصالات بين البلدين.
واتفاق الجانبان على اصدار طابع مشترك بين البلدين.
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