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ايران والعراق يتفقان على التعاون بمجال الاتصالات خلال الزيارة الاربعينية

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اتفق وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي مع نظيره الايراني محمد جواد اذري جهرمي، الجمعة، على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين البلدين وازالة العقبات خلال مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين "ع".
وفي هذا اللقاء الذي جاء بعد افتتاح معض "الكامب 2019" في طهران وصف اذري جهرمي، بحسب وكالة "ايرنا"، قرار العراق الغاء تاشيرات الدخول لزوار الاربعين بانه قرار جيد وقال، ان الشعب الايراني هم عشاق الامام الحسين (ع) ومن المتوقع ان يصل عدد الزوار الايرانيون في مراسم الاربعين الى 4 ملايين لذا يتوجب تشكل لجنة خاصة والمتابعة والاسراع بمعالجة المشاكل وزيادة طاقة الاتصالات بين الجانبين.

واعتبر خفض رسوم الترانزيت بانه يساعد في زيادة التبادل بين البلدين واضاف، ان ايران على استعداد لخفض الرسوم مع العراق باي مقدار يبادر اليه الجانب العراقي.

واكد ضرورة المبادرة للعمل الاقتصادي المشترك في الظروف الراهنة وقال، ان ايران تمتلك منتوجات وخدمات جيدة في مختلف المجالات ولها الاستعداد للبدء بالعمل الاقتصادي المشترك.

من جانبه اكد وزير الاتصالات العراقي تعزيز طاقة الاتصالات بين البلدين ومعالجة المشاكل القائمة.


ووجه الربيعي الدعوة لنظيره الايراني والشركات الايرانية ومن ضمنها الشركات الناشئة (ستارت اب) للمشاركة في معرض تكنولوجيا الاتصالات في العراق.

ورحب وزير الاتصالات العراقي بالتعاون المشترك في مجال الاتصالات بين البلدين.

واتفاق الجانبان على اصدار طابع مشترك بين البلدين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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