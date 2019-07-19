مقتل 5 جنود يمنيين بهجوم إرهابي للقاعدة في أبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 جنود يمنيين، الجمعة، في هجوم مسلح نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي على إحدى النقاط الأمنية في محافظة أبين، جنوبي البلاد.
وقال بيان للحزام الأمني اليمني في أبين إن عناصر إرهابية هاجمت نقطة "لحمر" الواقعة جنوب شرق مديرية مودية في أبين باستخدام القنابل وقذائف آر بي جي.
وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 5 جنود وإصابة آخر، فيما لفت البيان إلى أن عناصر تنظيم القاعدة الذين فروا من محافظة البيضاء إلى أبين كانوا وراء الهجوم.
ومؤخرا، أدت الضربات الجوية للطائرات الأمريكية بدون طيار في البيضاء وتفجر اقتتال بين تنظيمي القاعدة وداعش إلى فرار عشرات العناصر الإرهابية إلى مديريات أبين؛ أهمها "مودية" و"لودر" و"المحفد"، حسب أجهزة الأمن اليمنية.
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