"ناسا" تعرض صورا لأول مرة لرواد مهمة "أبولو 11" على القمر

في مثل هذا اليوم قبل 50 عاماً، أقلع 3 رواد فضاء أمريكيين من فلوريدا في مهمة "أبولو 11" للسير على القمر، التي غيرت وجه البشرية.

واحتفالا بهذه الذكرى الاستثنائية، حرصت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على مشاركة الملايين في الاحتفال بهذه المناسبة، بنشرها للقطات تظهر للمرة الأولى، التقطها رواد فضاء مهمة "أبولو 11" أنفسهم وهم على سطح القمر منذ 50 عاما.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصور، التي كانت في الأصل مجموعة من اللقطات المجزأة، وجمعها خبراء الصور بـ"ناسا" لتصبح على هذا الشكل البانورامي.

وأوضحت الصحيفة أن خبير الصور بناسا "وورين هارولد" هو من أنجز مهمة جمع اللقطات مع بعضها، التي كان من بينها صور التقطها رائد الفضاء الشهير "نيل آرمسترونج" لزملائه بعد هبوطهم جميعا على سطح القمر.

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وتحققت "ناسا" من دقة الصور بعد تجميعها بالاعتماد على رائد فضاء مهمة "أبولو 17" والخبير الجيولوجي هاريسون جاك سكميت.

وانطلق نيل آرمسترونج وباز ألدرين ومايكل كولينز، في 16 يوليو/تموز 1969 في مهمتهم التاريخية إلى القمر، وأقيمت احتفالات ونشاطات على مدار الأسبوع احتفاءً بالذكرى الـ50 لانطلاق هذه المهمة.





وقد استغرقت رحلتهم 4 أيام للوصول إلى القمر، قبل أن تلامس الوحدة القمرية المعروفة باسم "إيجل" سطح القمر في 20 يوليو/تموز 1969، وبعد ساعات قليلة، خرج آرمسترونج منها، وأصبح أول رجل يسير على القمر، أما كولينز فبقي في وحدة "كولوكبيا" في مدار القمر، وهو الجهاز الوحيد الذي كان من شأنه أن يعيدهم إلى الأرض.

ولم تتمكن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من إعادة البشر إلى القمر منذ عام 1972، حين نفذت مهمة "أبولو" الأخيرة.



