وزير الخارجية الأمريكي: دولة الإمارات نموذج للتسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمته أمام مؤتمر الحرية الدينية المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن دولة الإمارات نموذج يحتذى به في التسامح والتعايش السلمي ونبذ الخطاب المتطرف.

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