ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن شرطة مقاطعة "هيرتفوردشاير" قولها إنه بعض الجرحى يعانون من إصابات خطيرة.
وأظهرت لقطات من الحادث تصادم سيارتين كانتا تسيران بسرعة عالية قبل أن يصطدما بحشد من المتفرجين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 17 شخصاً فى حادث تصادم بمدينة ستيفنيج البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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