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إصابة 17 شخصاً فى حادث تصادم بمدينة ستيفنيج البريطانية

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أعلنت الشرطة البريطانية إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم سيارتين أثناء سباق سيارات غير قانوني في أحد شوارع مدينة "ستيفنيج" قرب لندن.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن شرطة مقاطعة "هيرتفوردشاير" قولها إنه بعض الجرحى يعانون من إصابات خطيرة.

وأظهرت لقطات من الحادث تصادم سيارتين كانتا تسيران بسرعة عالية قبل أن يصطدما بحشد من المتفرجين.

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