النمسا تؤيد إجراء تعديلات على اتفاقية دبلن بشأن اللاجئين

أعلنت الحكومة النمساوية أنها تؤيد من حيث المبدأ مقترحات رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لين، بشأن إصلاح اتفاقية دبلن والتي تنظم قواعد قبول اللاجئين في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة النمساوية ألكسندر وينترشتاين، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن النمسا تنتظر المزيد من التفاصيل حول اقتراحات رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة في شأن قضايا اللاجئين، والتي تتضمن إصلاح متطلبات التعامل مع طالبي اللجوء.

وأضاف أن "فون دير لين لم تقدم إيضاحات كافية في هذا الملف، لكن النمسا بشكل عام تؤيد إجراء إصلاحات على اتفاقية دبلن، لافتا إلى الحاجة لمزيد من المناقشة والعمل بشأن هذا "الموضوع الصعب".

وأكد أهمية زيادة التعاون الدولي في قضية اللجوء، خاصة مع بلدان المنشأ والعبور، بما يضمن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.