أكدت ​السفارة السعودية​ في ​لبنان​ بأن "ما نسبته إحدى الصحف اليوم الى السفير السعودي ​وليد بخاري​ لم يكن دقيقا لأنه لم يدل بأي تصريح بأن شركة نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين". وتمنت السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية: ما نسب لبخاري بشأن مشروع شركة نيوم لم يكن دقيقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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