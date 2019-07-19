حماس: صورة وزيري خارجية البحرين وإسرائيل تعكس حالة الصهينة التي وصل إليها بعض المسؤولين العرب

اعتبرت حركة "حماس" أن "الصورة التي جمعت وزيري خارجيتي ​البحرين​ و​إسرائيل​ في ​واشنطن​، تعكس حالة الصهينة التي وصل إليها بعض المسؤولين العرب"، مشيرةً إلى أن "هذه اللقاءات والصور، خيانة للقدس و​فلسطين​، ولن تفلح في تزييف وعي الأمة ودفعها للتخلي عن فلسطين والتطبيع مع الاحتلال".

وكان مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام ​جيسون غرينبلات​ كشف عن لقاء جمع وزيري الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة والإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ في واشنطن.