حماس: صورة وزيري خارجية البحرين وإسرائيل تعكس حالة الصهينة التي وصل إليها بعض المسؤولين العرب

اعتبرت حركة "حماس" أن "الصورة التي جمعت وزيري خارجيتي البحرين وإسرائيل في واشنطن، تعكس حالة الصهينة التي وصل إليها بعض المسؤولين العرب"، مشيرةً إلى أن "هذه اللقاءات والصور، خيانة للقدس وفلسطين، ولن تفلح في تزييف وعي الأمة ودفعها للتخلي عن فلسطين والتطبيع مع الاحتلال".
وكان مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات كشف عن لقاء جمع وزيري الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة والإسرائيلي يسرائيل كاتس في واشنطن.
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